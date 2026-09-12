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Котарак гигант жъне награди

Котарак гигант жъне награди

София. 12-килограмовият котарак Набиско от породата Мейн Куун се превърна в звездата на международната фелиноложка изложба в "Кемпински-Зографски". Та...

14 септември | 20:15
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