Риж котарак направи жена милионерка
Надежда го обяви за талисман
Следете всички новини, анализи и коментари за Котарак. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Надежда го обяви за талисман
Лордът със специален фост във фейсбук
У дома показал същите привички, каквито имал до своето изчезване
Безстрашният домашен любимец не отстъпи дори когато мецаната посегна с лапа към него
Чо е на три години и почти от толкова е звездата на пазара във виетнамския град Хайфонг
Рижият котарак Пъмпкин бил знаменитост в "Теско", галел се на клиентите и обичал да си подремва пред вратата на супермаркета
Котаракът е само на 2 години, но тежи 12 килограма
Двегодишният котарак Баривел е от породата Мейн Кун. Той е дълъг 1,20 м. Гинес потвърди, че това е достатъчно за рекорд за най-дълга домашна котка...
Новия си приятел показа във Фейсбук еврокомисар Кристалина Георгиева вчера. В почивката между ангажиментите си в британската столица тя си поигра с ло...
София. 12-килограмовият котарак Набиско от породата Мейн Куун се превърна в звездата на международната фелиноложка изложба в "Кемпински-Зографски". Та...