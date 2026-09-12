Тошев показа в Париж филма си за Кустурица
Документалният разказ "Кустурица. Балкански хулиган" на Георги Тошев и Явор Веселинов откри 24-ия кинофестивал на франкофонията в Париж. Лентата беше...
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Документалният разказ "Кустурица. Балкански хулиган" на Георги Тошев и Явор Веселинов откри 24-ия кинофестивал на франкофонията в Париж. Лентата беше...
Емир пуска и нова книга в България
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