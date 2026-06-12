СИРИЗА застана зад пребитата българка
Искаше да ме удави в реката, каза, че ще плюя кръв, изповяда се Анастасия Костадинка Кунева от СИРИЗА подкрепи изтезавана в региона на Истиеа на гръц...
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Искаше да ме удави в реката, каза, че ще плюя кръв, изповяда се Анастасия Костадинка Кунева от СИРИЗА подкрепи изтезавана в региона на Истиеа на гръц...