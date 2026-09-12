Всичко за Костадин Стоянов

Следете всички новини, анализи и коментари за Костадин Стоянов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Правосъдие Спорт
Грешник се връща за ЦСКА

Грешник се връща за ЦСКА

Оплютият от всички защитник Костадин Стоянов може да се завърне като титуляр за мача на ЦСКА срещу "Славия". Треньорът Милен Радуканов няма особе...

20 април | 21:35
0 коментара
6022