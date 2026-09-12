Прокуратурата поиска по-мека присъда за полицая, убил бебе на пътя
Изненадващ обрат настъпи по делото срещу бившия граничен полицай Костадин Стоянов, който уби бебе на тротоара в село Крушевец. Подсъдимият обжалва пос...
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Изненадващ обрат настъпи по делото срещу бившия граничен полицай Костадин Стоянов, който уби бебе на тротоара в село Крушевец. Подсъдимият обжалва пос...
Бургас. 36-годишният Костадин Стоянов, прегазил 11-месечно бебе, се прибира у дома, след като съдия Георги Кошничаров от Апелативен съд-Бургас отмени...
Съдът остави в ареста Костадин Стоянов, който уби 11-месечно бебе Бургас. Половин литър вино е изпил граничният полицай Костадин Стоянов в нощта пред...
Оплютият от всички защитник Костадин Стоянов може да се завърне като титуляр за мача на ЦСКА срещу "Славия". Треньорът Милен Радуканов няма особе...