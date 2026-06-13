Интелектуалците нямат място във властта
Политиците просто не желаят да чуят гласа на здравия разум, казва известният режисьор Костадин Бонев Костадин Бонев, един от най-мислещите и оригинал...
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Политиците просто не желаят да чуят гласа на здравия разум, казва известният режисьор Костадин Бонев Костадин Бонев, един от най-мислещите и оригинал...
Лентата на Костадин Бонев грабна наградата за най-добър чужд филм Родното кино най-сетне бе оценено по достойнство. Световен успех и голямо признание...