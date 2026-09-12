Проф. Костов: По-зловеща статистика през май
Според пулмолога ваксинационният план върви хаотично и бавно
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Според пулмолога ваксинационният план върви хаотично и бавно
По думите на проф. Коста Костов ефектът от сегашната ситуация ще бъде усетен по-осезателно до четири седмици
Сега е моментът да преосмислим нашето отношение към мерките
По отношение на ваксината сме още по-далеч
Проф. коста Костов иска преговори с щаба на ген. Мутафчийски
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