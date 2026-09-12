Преди срещата с Ким. Ето с кого разговаря Путин
Разговор с ученичка в космодрума
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Разговор с ученичка в космодрума
Експлозия разтърси площадката за излитане в американския космодрум "Кейп Канаверал", предава Reuters. Над съоръжението може да се види гъст черен дим,...
Първото изстрелване на ракета от новия руски космодрум "Восточный" ("Източен") се отлага, съобщи от мястото на събитието кореспондент на РИА Новости....
Първият сателит от мисиите Sentinel за 7,5 млрд. евро вече следи за трусове и вулкани
Сателитът Астра 5В е с идеална позиция за операторите на спътникова и цифрова телевизия у нас
Токио. От японския космодрум Утиноура (префектура Кагошима) бе извършен успешен пуск на новата ракета-носител "Епсилон". Тристепенната ракета - носите...