Трима космонавти кацнаха в степта, носят им цветя
По време на престоя им бяха извършени над 50 научни изследвания и експеримента
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По време на престоя им бяха извършени над 50 научни изследвания и експеримента
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Под формата на малка Земя е и се нарича Рипли
Русия планира да създаде Национална орбитална космическа станция през 2023 г.. Това обяви президентът Владимир Путин на дискусията с избирателите днес...
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