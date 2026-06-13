Кой изстреля куршума срещу Христо Ботев
Търсят костите му в Моравица, главата - в две врачански църкви Животът на великите хора задължително е обвеян с митове - от раждането до смъртта. Сед...
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Търсят костите му в Моравица, главата - в две врачански църкви Животът на великите хора задължително е обвеян с митове - от раждането до смъртта. Сед...