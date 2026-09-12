Нинова обсъди плана "Юнкер" с Крецу
Еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу се срещна с председателя на НС на БСП Корнелия Нинова по време на посещението си в България. Планъ...
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Еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу се срещна с председателя на НС на БСП Корнелия Нинова по време на посещението си в България. Планъ...
Кохезионната политика гарантира работни места в бъдещето. Това заяви европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу по време на откриванет...
На форума в София присъства и европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу, а събитието събира близо 500 участника от всички държави-чле...
Парите не са всичко, трябва и солиден административен капацитет Резултатите от средствата от ЕС са навсякъде около вас, казва еврокомисар Корина Крец...
Борисов и Крецу ще открият в София конференция за анализ на постиженията на кохезионната политиката на Европейския съюз Министър-председателят Бойко...
България ще получи 5,8 млрд. евро от регионалния фонд заедно с 3 млрд. евро от социалния фонд, както и фондът за рибни култури. Това заяви европейския...
Европейската комисия одобри днес останалите две оперативни програми за България — „Региони в растеж" и „Околна среда". С това решение и 7-те оперативн...
Комисарят по регионалната политика Корина Крецу няма да пристигне днес в страната. Това съобщиха от правителствената пресслужба и уточниха, че визитат...
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с европейския комисар по регионална политика Корина Крецу, която пристига на двудневно официално пос...
Брюксел. За нас е от изключителна важност, че Европейската комисия (ЕК) демонстрира, включително и публично, подкрепата си за България. Това заяви мин...