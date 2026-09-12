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Дърво без корен

Дърво без корен

Съдбата е най-безмилостна към децата бежанци Дърво без корен. Това са дечицата бежанци, които тръгват на път като нелегални имигранти. Деца на раз...

12 ноември | 7:15
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