Ползите на джинджифила (ВИДЕО)
Джинджифилът е една от суперхраните, за която все по-често говорим. Коренът му расте под земята и има твърда, набраздена текстура. Джинджифилът произ...
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Джинджифилът е една от суперхраните, за която все по-често говорим. Коренът му расте под земята и има твърда, набраздена текстура. Джинджифилът произ...
Съдбата е най-безмилостна към децата бежанци Дърво без корен. Това са дечицата бежанци, които тръгват на път като нелегални имигранти. Деца на раз...
Хасково. Военният полигон „Корен" до Хасково може да стане новата база за тренировки на американските сухопътни войски, чиято щаб квартира сега е в с...
Розмари де Мео събира, изследва и практикува древните фолклорни магически практики. Автор и организатор е на националните кампании "Съхрани българскот...