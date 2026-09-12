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Става въпрос за копия на популярния сайт
Варна. Архитектурни модели на най-известните възрожденски къщи в Балкана и Родопите твори майсторка от Варна. 12 умалени копия показа Мария Желева в...
Стара Загора. Като всеки безценен паметник неолитните жилища в града на липите, които се смятат за най-древното човешко поселение в Европа - отпреди 8...