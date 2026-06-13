Събор на 2000 години събра отново певци и танцьори
Съборът „Свидня" край село Копиловци, община Георги Дамяново, събра за осми път в новото време 500 певци и танцьори от Северозапада и от съседна Сърби...
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Съборът „Свидня" край село Копиловци, община Георги Дамяново, събра за осми път в новото време 500 певци и танцьори от Северозапада и от съседна Сърби...
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