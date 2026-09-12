Голяма световна фирма пуска от смартфон за селфита до конзола за игри
HMD Fusion идва с безплатен Flashy или Gaming модул до края на януари
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HMD Fusion идва с безплатен Flashy или Gaming модул до края на януари
Общите приходи в гейминг индустрията през 2017 г. възлизат на 116 милиарда долара
Фестът ядоса с чалга, но зарадва с щедри награди 6000 души събра десетото юбилейно издание на Aniventure, което се проведе този уикенд в Inter Expo C...
Обичате ли да играете видеоигри през свободното си време? Мислите ли, че дизайните на съвременните гейминг конзоли са скучни? Ако отговорът ви на тези...
Токио. Sony официално представи нова версия на популярната си конзола PS Vita на специално събитие в Токио. Aктуализираният модел се отличава с по-ком...