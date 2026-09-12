Всичко за Конзола

Следете всички новини, анализи и коментари за Конзола. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Технологии Бизнес Любопитно
PS Vita изтъня и стана по-лека

PS Vita изтъня и стана по-лека

Токио. Sony официално представи нова версия на популярната си конзола PS Vita на специално събитие в Токио. Aктуализираният модел се отличава с по-ком...

10 септември | 22:30
0 коментара
6721