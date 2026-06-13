ОББ: ЕС и ЕЦБ дават на България "зелена светлина" за еврозоната
Пряка полза за бизнеса от присъединяване към еврозоната е спестяването на значителни транзакционни разходи
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Пряка полза за бизнеса от присъединяване към еврозоната е спестяването на значителни транзакционни разходи
Днес на посещение у нас ще бъдат двама еврокомисари
Разпространеният в медиите "цитат", че "в аванс е запознат с конвергентните доклади за еврото" не отговаря на точните му думи