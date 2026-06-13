Най-важният ден за еврото! Кога ще го видим в магазина?
Очаква се Европейската комисия и Европейската централна банка да оповестят конвергентните доклади
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Очаква се Европейската комисия и Европейската централна банка да оповестят конвергентните доклади
Според анкета на БТПП над 65% от компаниите са готови да приемат единната европейска валута