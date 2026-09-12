Официално стартира новият Контратерористичен център на Европол
Министрите на вътрешните работи на ЕС провеждат неформално заседание в Амстердам Вътрешният министър Румяна Бъчварова участва днес в неформалния Съве...
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Министрите на вътрешните работи на ЕС провеждат неформално заседание в Амстердам Вътрешният министър Румяна Бъчварова участва днес в неформалния Съве...
София. Национален контратерористичен център отвори врати днес в ДАНС. Той бе открит от председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС)...
Бургас. Контратерористичен център ще бъде изграден на територията на България, съобщи в Бургас вътрешният министър Цветлин Йовчев. Структурата ще функ...