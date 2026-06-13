Заловиха танкер с контрабандно гориво в Бургас
34 тона контрабандно гориво са заловени от митническите служители в Бургас. Те проверили проверка на танкер, който плавал под италиански флаг. Капит...
Следете всички новини, анализи и коментари за Контрабандно Гориво. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
34 тона контрабандно гориво са заловени от митническите служители в Бургас. Те проверили проверка на танкер, който плавал под италиански флаг. Капит...