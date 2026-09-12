Контраадмирал: МиГ-ът се е разпаднал на парчета
Най-важно е да се намери черната кутия, за да може да се разбере какво се е случило с майор Терзиев
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Най-важно е да се намери черната кутия, за да може да се разбере какво се е случило с майор Терзиев
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