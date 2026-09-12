Тръгна рулетката за дипломати. Нови консули
Трима нови представители на България назначи кабинетът на Гълъб Донев
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Трима нови представители на България назначи кабинетът на Гълъб Донев
Безстопанствен кон се блъсна челно в лек автомобил на пътя между Мъглиж и Гурково и уби на място 15-годишно дете. Семейство от Николаево се прибирало...
Посланиците и консулите в страните извън Европейския съюз ще са натоварени със задачата да преценят колко и къде да са изборните ни секции. Предложени...
Дипломатически скандал избухна между САЩ и Русия заради отнемането на акредитацията на шестима руски почетни консули зад океана, съобщи ТАСС. САЩ са...
София. На всеки четири години почетните консули на България в чужбина трябва да представят на министъра на външните работи отчет за дейността си. Това...