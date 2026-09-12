Къде са уникалните мозайки от времето на Константин Велики
Сюжетът е изключително рядък в Девня
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Сюжетът е изключително рядък в Девня
Всяка година на 21 май Църквата почита паметта на светите Константин и Елена
"Скретиска" е миналото и бъдещето на нашия град - този, на Константин Велики
Бойко Борисов и министрите му най-много харесаха мозайките на Константин Велики Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" е финансиран с над...