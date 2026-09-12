"Атака" подкара лебедовата песен
Волен вече няма друг избор, освен да подпира кабинета до дупка След солидно и бурно присъствие в родната политика "Атака" излиза от играта. Номерът...
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Волен вече няма друг избор, освен да подпира кабинета до дупка След солидно и бурно присъствие в родната политика "Атака" излиза от играта. Номерът...
България и Бразилия стават съюзници в края на Втората световна война
"Ораново" е поредният пример, че безхаберието е българската прокоба