Кметът на „Лозенец“ иска да се събори „Златен век“
Вече е внесен документ в ДНСК
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Вече е внесен документ в ДНСК
Едно момченце стана хит в социалната мрежа Фейсбук през последните дни. Хиляди българи споделиха видеото на малкия Константин, който пее националния х...
Национален литературен конкурс на името на родения в Пернишко поет Константин Павлов учредява община Перник. Конкурсът е за поезия и ще се организира...