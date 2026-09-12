Пловдив се преобразява. 6 изненади за туристите
Сцени на открито, атракции по тепетата, световна винена столица, нов църковен музей.
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Сцени на открито, атракции по тепетата, световна винена столица, нов църковен музей.
Лондон. Константин Димитров, посланик на България във Великобритания, е бил на среща в британското министерство на външните работи, където е било обс...
Лондон. Българският посланик във Великобритания Константин Димитров е разкритикувал като „предизборна пропаганда" изказванията от Партия на независимо...