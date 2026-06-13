Празнуваме Конския Великден! Вижте кой черпи и какви са обичаите
Имен ден празнуват Тодор, Теодор, Теодора, Божидар, Богдана, Найден
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Имен ден празнуват Тодор, Теодор, Теодора, Божидар, Богдана, Найден
Тодоровден се отбелязва винаги в първата събота на Великденския пост
Днес е Тодоровден. Църквата почита паметта на свети Теодор Тирон