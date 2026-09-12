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Съдят баба за 50 кг коноп

Съдят баба за 50 кг коноп

Четвърта година клета пенсионерка от Врачанско се бори със съдебната система. На главата й се стоварило обвинение за отглеждане на наркотици за над 50...

21 април | 13:20
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