Викингите практикували ритуален групов секс
В много гробове на викингите са открити зърна от коноп
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В много гробове на викингите са открити зърна от коноп
Четвърта година клета пенсионерка от Врачанско се бори със съдебната система. На главата й се стоварило обвинение за отглеждане на наркотици за над 50...
Вашингтон. На референдум за легализация на марихуаната ще гласуват жителите на Окръг Колумбия, където се намира столицата на САЩ Вашингтон. Вотът ще с...
Велико Търново. 83-годишен дядо беше спипан с коноп в задния двор и 16 патрона в къщата. По време на полицейска проверка органите на реда са се натъкн...