Първанов: Конфронтацията е храна за некадърни политици
Паветата през 1996-1997 година бяха истински, а сега са павета-думи, павета компромати, коментира президентът /2002-2012/
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Паветата през 1996-1997 година бяха истински, а сега са павета-думи, павета компромати, коментира президентът /2002-2012/
Индийската и китайската страна имат значителни военни части в източния регион Ладах
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