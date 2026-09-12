Нови джипове Чероки гърмят край Кондофрей
Снимат каскади и престрелки за лентата с Джерард Бътлър Гърмежи и огньове притесниха преминаващи в близост до карго летището край радомирското село К...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кондофрей. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Снимат каскади и престрелки за лентата с Джерард Бътлър Гърмежи и огньове притесниха преминаващи в близост до карго летището край радомирското село К...
София. Две нови летища, които ще обслужват пътнически полети, ще бъдат построени в следващите няколко години в България. Това ще задвижи не само бълга...
Поне 20 млн. лв. ще превърнат бившето военно летище в гражданско