DS 5 - най-добрата серийна кола в Женева
След концептуалния автомобил DIVINE DS, който бе отличен миналия септември с наградата "Най-добър концептуален автомобил" на салона в Париж, дойде ред...
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След концептуалния автомобил DIVINE DS, който бе отличен миналия септември с наградата "Най-добър концептуален автомобил" на салона в Париж, дойде ред...