Тийнейджър задигна 2000 лв. от комшии
Дързък, ловък и невръстен апаш успя да обере съседи в сатовчанското село Фъргово. Само часове след престъплението обаче извършителят е задържан от орг...
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Дързък, ловък и невръстен апаш успя да обере съседи в сатовчанското село Фъргово. Само часове след престъплението обаче извършителят е задържан от орг...
"Ню Йорк Таймс" пише, че съседите на Гърция не проявяват съчувствие към изпадналата в криза страна. И цитира политици от балтийските държави, но също...
България, Румъния и Гърция да изградят обща лекарствена борса, за да купуват медикаменти на по-изгодни цени от големите фармацевтични компании. Това е...
Благоевград. Комшийска свада ескалира в побой в село Микрево, община Струмяни. Екшънът е станал в ромската махала на селището между две фамилии. Поли...
Филип Киркоров не можел да проумее как може да го занимават с проблеми като общо мазе
Бум на записвания за ваканция за празниците в Сицилия и Палма де Майорка Дълъг уикенд за празниците при комшиите. На тази формула ще заложат хиляди н...
Банско. Лют банскалия ще плати общо 1500 лева на двама съпрузи, негови комшии, заради това, че гърмял по зида им и ги ругал, псувал и обиждал. Решение...