"Компания на годината" събра бизнес елита
Медицински център "Афродита" с награда за изключителен принос в здравеопазването
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Медицински център "Афродита" с награда за изключителен принос в здравеопазването
Ритейлърът грабна най-много отличия в 10-отото юбилейно издание на престижния конкурс
Телекомът получава наградата за приноса си към обществото през 2020 година и старта на първата истинска 5G мрежа в страната
Първо място в категориите „Корпоративна-социална отговорност“ и „Маркетинг, PR и печат“ заслужи търговската верига
След най-престижната европейска награда за качество, получена от Клуба на лидерите в световната търговия в Париж, "Рефан България" прибави към колекци...