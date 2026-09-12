Да вземем от Левски заряд родолюбие
Обявихме 2017-а за годината на Дякона, защото трябва да се върнем към идеите му за държавност Опиваха се да пришият Ботев към идеите на комунизма, но...
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Обявихме 2017-а за годината на Дякона, защото трябва да се върнем към идеите му за държавност Опиваха се да пришият Ботев към идеите на комунизма, но...
Какъв е съвременният политически и социален прочит на идеите на Васил Левски? В навечерието на 143-тата годишнина от смъртта на Апостола потърсихме за...
София. Председателят на Фондация „Братя Василеви" Васил Василев е избран за председател на Общобългарския комитет „Васил Левски". Това съобщиха от ком...