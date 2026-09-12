България влезе в един от най-важните комитети на ЮНЕСКО
Изборът се проведе в рамките на 11-ата сесия на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в Париж
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Изборът се проведе в рамките на 11-ата сесия на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в Париж
Българинът е и част от елитния Комитет по индустриална политика на министерството на индустрията
Първото огнище на болестта шап от близо 40 години
Предложението е подкрепено от Президента на Република България
Дейците от Търновския революционен комитет правят планове да освободят Левски
Веселин Марешки основава днес първия Комитет на Националното Освободително Движение "За Чиста и Свята Република". Ето и пълното съобщение на екипа му"...
Инициативен комитет ще спасява едно от най-старите земеделски училища у нас - школото в пловдивското село Куртово Конаре. То не е действащо, но сграда...
Съставят експертен комитет по повод казуса КТБ София. Двама вицепремиери ще има в служебния кабинет, единият ще отговаря за социалните въпроси, а дру...
Благоевград. Четири работни групи бяха сформирани към Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Благоевград. Първата включва културно-ист...
София. Правителството направи промяна в състава на заместник-членовете на българската национална делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз...
София. Министърът на отбраната ще ръководи комитет за честване на 100 години от Първата световна война. На днешното си заседание кабинетът създаде Нац...
Благоевград. Създават комитет за борба с разпространението на наркотични вещества в Благоевград. Инициативата е на Общински съвет по наркотични вещест...
София. Граждани настояват да се проведе референдум по въпроса трябва ли да бъдат настанявани бежанци в страната ни. От граждански комитет „За София" с...
Кръщават го на името на Апостола, не е ясно дали ще става партия