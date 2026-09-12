Всичко за Комисия По Финансов Надзор

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Зам.-шеф на КФН хвърли оставка

Зам.-шеф на КФН хвърли оставка

София. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Николай Попов е подал оставка по лични причини. Това става ясно от дневния ред на Народ...

11 ноември | 18:55
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