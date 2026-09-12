Рокади на върха в Комисията по финансов надзор
Депутатите избраха трима заместник-председатели
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Депутатите избраха трима заместник-председатели
София. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Николай Попов е подал оставка по лични причини. Това става ясно от дневния ред на Народ...
Ралица Агайн става зам.-председател на КФН
Не си обяснявам действията на председателя, казва Борислав Богоев
София. Шефът на Комисията по финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев попадна в, меко казано, неловка ситуация, след като неговите заместници обявиха, че...
София. В Комисията за финансов надзор (КФН) няма официална информация за продажбата на пенсионно-осигурителната компания „Доверие", предаде БНР. Това...