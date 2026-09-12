Нов състав на Комисията по етика по Закона за лекарствата
Доц. Иван Стайков е новият председател на Комисията
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Доц. Иван Стайков е новият председател на Комисията
Комисията по етика в печатните медии обсъди два казуса, свързани с начина на представяне на сцени на насилие в медиите. Причината - в последните месец...
София. Атакистът Павел Шопов ще е заместник-председател на Комисията по вероизповедания и парламентарна етика. Другият представител от партия Атака в...