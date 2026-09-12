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Къде е границата на насилието

Къде е границата на насилието

Комисията по етика в печатните медии обсъди два казуса, свързани с начина на представяне на сцени на насилие в медиите. Причината - в последните месец...

11 октомври | 21:05
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