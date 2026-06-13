Две фирми с 57 млн. комисионни от тол такси
Това съобщи зам.-министър Захари Христов
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Това съобщи зам.-министър Захари Христов
Взимат по две комисиони от своите клиенти
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