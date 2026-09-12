Взривиха комините на ТЕЦ Казанлък
Инициативата е на новите собственици на терена
Следете всички новини, анализи и коментари за Комини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инициативата е на новите собственици на терена
Целта е ограничаване на замърсяването от отоплението
Операцията продължи по–малко от 10 минути при отлична организация В рамките на по-малко от десет минути между 9, 10 и 9.20 часа тази сутрин в Кърд...
На 20 април на територията на производствената база на фирма "Хармони-2012" ЕООД, бивше ОЦК, ще бъдат извършени взривни дейности за разрушаване на два...
Разчистват площадка за бъдещия проект „Ново цинково производство" На 20 април на територията на производствената база на фирма „Хармони – 2012" ЕООД,...
Кърджали. 6-годишен подпалил навеса на дядо си в кърджалийското село Зелениково при игра с огън, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Сигналът за произшес...