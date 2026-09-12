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Взривяват комините на ОЦК

Взривяват комините на ОЦК

Разчистват площадка за бъдещия проект „Ново цинково производство" На 20 април на територията на производствената база на фирма „Хармони – 2012" ЕООД,...

18 април | 14:14
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