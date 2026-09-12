100 българи в частни армии. Колко плаща Пригожин?
Наш командос извади истината наяве
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Наш командос извади истината наяве
Турската полиция задържа 11 укриващи се командоси, които по време на преврата в нощта на 15 юли са участвали в операцията по залавянето на президента...
Пред военния министър и шефа на отбраната спецчастите показаха цялата си мощ Елитните командоси на Българската армия унищожиха терористи в подножието...
Делото срещу Петко от Лясковец продължава на 29 септември Най-елитните родни командоси се събраха на полигона край Габрово в памет на загиналия в Ляс...
Кметът аха да покани посланик Ксавие Лапер дьо Кабан на селския сбор
"Хвърлена ръкавица" събира тюлени и разведки срай Сливен