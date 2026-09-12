Българският филм Made in EU с голяма награда
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Спечели зрителския вот
Режисьорът попита защо не се взимат мерки срещу агресията
В "Живот от живота" показахме хората, които чакат някой да върне усмивките им, казва режисьорът
Стефан Командарев е готов с поредния си проект - нискобюджетния "Съвместимост". Сценарият е базиран на реални случки и персонажи, както и на Чеховите...