Д-р Петър Кътев: Горещините събуждат колита
Различни патогени атакуват червата, лечението трябва да е под строг лекарски контрол
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Различни патогени атакуват червата, лечението трябва да е под строг лекарски контрол
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