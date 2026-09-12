163-ма си прочетоха молитвата в самолет
Твърдо кацане предизвика подпалването на едно от колелетата на машината
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Твърдо кацане предизвика подпалването на едно от колелетата на машината
Поредица от инциденти в небето белязаха последните 2 дни. Самолети на "Луфтханза" и "Търкиш Еърлайнс" кацнаха аварийно на летищата във Франфуркт и Нюр...
Правителственият самолет "Фалкон", с който преди минути премиерът Бойко Борисов излетя за Брюксел, има проблем с колесника си, научи "Стандарт". Малк...
16 души получиха травми, след като колесникът на самолет "Боинг 737" на американската авиокомпания "Саутуест еърлайнс" се счупи при кацане на летище "...