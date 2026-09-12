В Стара Загора засаждат живите коледни дръвчета
"Осигурен е парцел и подготвени дупки за засаждането им на площ около 1 дка в парк „Загорка“,
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"Осигурен е парцел и подготвени дупки за засаждането им на площ около 1 дка в парк „Загорка“,
Коледни ателиета и тази година ще помагат на децата да творят заедно с експерти на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН....
Продажбата на живи елхи започна точно в 10,00 часа в четвъртък на пазара в Благоевград. Тя е в подкрепа на благотворителната инициатива на Министерств...
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София. Финансовият министър Симеон Дянков ще даде разяснения за коледните надбавки на пенсионерите, които в крайна сметка те не получиха. Към него има...
София. Забавени плащания от страна на Брюксел са причината пенсионерите да не получат коледни добавки. това съобщи министърът на финансите Симеон Дян...
Премиерът решава в сряда ще дават ли пари на възрастните