БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА: 16-о издание на благотворителния концерт
Президентът Румен Радев и съпругаха му ще присъстват на празничния спектакъл
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Президентът Румен Радев и съпругаха му ще присъстват на празничния спектакъл
Празнични изненади и гостуващи музикални звезди ще бъдат основен акцент в предстоящия Коледен концерт на X Factor. Той ще бъде излъчен на 24 декември...
Изключителен коледен концерт-спектакъл под надслов „Стани, Нине" изнесоха възпитаниците на Обединен детски комплекс в Благоевград. В препълнената зала...
София. Голям коледен концерт подготвят финалистите в X Factor. Музикалното шоу си даде малко почивка, за да зарадва своите зрители на 24 декември, съ...
Кърджали. След футуристичния бенефис ”Големият квантов преход” Коцето–Калки ще пее за меломаните в Кърджали. С него на сцената ще се качи и Дони. За...