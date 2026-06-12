Отиде си бащата на "За кокошка няма прошка"
Ивалин Иванов бе един от членовете на най-популярния по онова време дует „Симпатяги”
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Ивалин Иванов бе един от членовете на най-популярния по онова време дует „Симпатяги”
Снесла го кокошка от ферма в Бразилия
Кокошка от софийското село Чурек снася зелени яйца, с което много улеснила своите стопани за Великден. Освен по цвета, яйцата се отличават и по здрави...
Пловдив. Известен пловдивски адвокат е поръчал обезглавена кокошка за свой колега, твърдят от прокуратурата под тепетата. От държавното обвинение каза...