Всичко за Кокала

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Последни новини Спорт
Кокала изрита 10 от "Монтана"

Кокала изрита 10 от "Монтана"

Треньорът на "Монтана" Емил Велев направи сериозна чистка в отбора. Кокала се отказа от услугите на полузащитниците Йордан Тодоров-Паро и Янко Ангелов...

17 януари | 19:54
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Кокала гони 8, взима един

Кокала гони 8, взима един

Треньорът на "Локо"(Сф) Емил Велев посочи вратата на цели 8 играчи. Официално аут от "Надежда" са Ивелин Янев, Дани Кики, Уилкер и Илиян Гаров. Догово...

30 май | 22:00
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