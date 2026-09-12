Кокала със сензационни думи за Папазки и ЦСКА
Какво прогнозира Емил Велев за вечния съперник
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Какво прогнозира Емил Велев за вечния съперник
Треньорът на "Монтана" Емил Велев направи сериозна чистка в отбора. Кокала се отказа от услугите на полузащитниците Йордан Тодоров-Паро и Янко Ангелов...
Треньорът на "Хасково" Емил Велев нахлу на терена по време на контролата с "Локо" Сф (1:1). Специалистът протестира срещу грубо нарушение срещу свой ф...
Треньорът на "Хасково" Емил Велев изгони от отбора защитника Николай Димитров. Така той продължи да показва вратата на ненужните му футболисти. Кока...
Треньорът на "Локо"(Сф) Емил Велев посочи вратата на цели 8 играчи. Официално аут от "Надежда" са Ивелин Янев, Дани Кики, Уилкер и Илиян Гаров. Догово...