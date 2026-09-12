Йовчев отива извънредно в парламента довечера
Министърът ще информира народните представители за акцията "Кокаинови крале" при предходните правителства София. Депутатите ще заседават при закрити...
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Министърът ще информира народните представители за акцията "Кокаинови крале" при предходните правителства София. Депутатите ще заседават при закрити...
София. Няма друг заподозрян за убийството на 8-годишната Александра от Поморие, освен Атанаска Георгиева. Това каза сутрешния блок на ТВ 7 главният се...
София. Предишното ръководство на МВР е работило избирателно по операцията "Кокаинови крале". Това заяви главният секретар на МВР главен комисар Светло...
София. "Очевидно общинският съветник от ГЕРБ в София Орлин Алексиев е бил свързан по неоспорим начин с един от "Кокаиновите крале". Това заяви депутат...
Прокуратурата в Милано поиска максимални 5-годишни присъди за тримата от групата "Кокаинови крале". Предложено е и споразумение по делото, но подсъдим...
Хвалят ни за "Кокаинови крале"