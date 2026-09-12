Удължават с две години разследването за кокаиновия кораб
Удължават с две години разследването за кокаиновия кораб. Съдът в Мадрид е дал още две години за разследване на кораба "Св. Николай", който беше задър...
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Удължават с две години разследването за кокаиновия кораб. Съдът в Мадрид е дал още две години за разследване на кораба "Св. Николай", който беше задър...
Бургас. Помощник-капитанът на кокаинория кораб "Свети Николай" Румен Денев се завърна у дома след 14 месеца в испански затвор. Морякът е рухнал психич...
Мадрид. Още трима моряци от задържания в Испания кораб "Свети Николай" са освободени под парична гаранция и пътуват към България, съобщиха от МВнР. Дв...