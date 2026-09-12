Изборите минаха, върнаха се боклуците
Кофите със смет отново преливат
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Кофите със смет отново преливат
Невероятната история е от Разград
В следобедните часове днес, съобщи bTV.
Родни пандизчии стигнаха до Европа със серия от жалби срещу условията в затворите. Последният успех е на лишен от свобода от Враца, който ще прибере 6...
Предложените глоби до 1000 лв. в проекта за промени в Закона за управление на отпадъците, които станаха известни като "данък клошар", нямат за цел да...
Глоба между 300 и 1000 лв. ще отнася всеки, който изземва съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране н...
Телата на две деца са намерени в кошове за боклук в Северна Калифорния. Това съобщи CNN и уточни, че кофите се намират в двора на къща. Властите са о...
В началото на отоплителния сезон общинската фирма „Биострой" ще разнесе навсякъде в Благоевград специални съдове за пепел. В тях трябва гражданите да...
В Неапол кметът Луиджи де Маджистрис издаде заповед, с която се забранява ровенето в уличните кофи за смет и търговията с добитите по този начин отпад...
София. Късно вечерта във вторник група ентусиасти решиха да напомнят на софиянци, къде е редно да си изхвърлят боклуците като изрисуваха кофи за боклу...
Хасково. Чисто нова бижутерия в Хасково се превърна в клоака посред бял ден. Наскоро откритият магазин за сребро, който се намира в един от тунелите...