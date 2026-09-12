Кошмар в Айтос! Бебе до кофа за боклук
Това е втори подобен случай само за последните няколко седмици
Следете всички новини, анализи и коментари за Кофа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е втори подобен случай само за последните няколко седмици
Това стана по време на интервю
Шуменският окръжен съд отхвърли решение на районен съд, според което Община Шумен дължи обезщетение заради катастрофа с кофа за боклук...
Кофа за боклук в Благоевград бе „позлатена" от възрастна жена, която стана поредната жертва на телефонната мафия. 70-годишна пенсионерка подала жалба...
Антонио Касано се изгаври със своя съотборник в националния отбор на Италия Доменико Кришито, като го оля с кофа пълна с вода, докато играчът на "Зени...
Водеща организация за защита на детските права разкритикува Facebook и други социални мрежи и призова да им бъде потърсена отговорност заради публикув...
Благоевград. Четиримесечно бебе от Сандански се отърва невредимо, след като върху детската количка се изсипал бетонов разтвор, съобщи вестник "Струма"...
Кристиано Роналдо стана поредната суперзвезда, която взе участие в предизвикателството "Ледена кофа". Благотворителната кампания беше стартирана от со...