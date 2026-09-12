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Огнище на бруцелоза в с. Кочан

Огнище на бруцелоза в с. Кочан

Към момента няма симптоми на заболяването сред местните хора, заяви кметът на община Сатовча Арбен МименовОгнище на бруцелоза стресна хората в сатовча...

27 ноември | 9:15
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