Румен Радев откри новата учебна година, къде
Каква е причината за визитата
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Каква е причината за визитата
Незаконно уволнен учител ще струва 4300 лева на СОУ „Христо Смирненски" в сатовчанското село Кочан. Първоначално Районен съд постанови обезщетение в...
Здравните власти в Пиринския край допускат, че заразата от бруцелоза в сатовчанското село Кочан може да е гръцки овце. Предстои да бъде изследван прои...
Към момента няма симптоми на заболяването сред местните хора, заяви кметът на община Сатовча Арбен МименовОгнище на бруцелоза стресна хората в сатовча...
Благоевград. Над 400 гурбетчии в САЩ не забравят близките си в родното село Кочан. Всеки месец по банков път в сметките на местните хора постъпват фин...
Над 350 гурбетчии в САЩ затрупват роднините си с колети
Благоевград. Къща лумна в пламъци в неделя вечерта в сатовчанското село Кочан. Огънят тръгнал малко след 21.30 ч., най-вероятно от искра от комина. За...
Благоевград. До края на този месец ще се укрепи пропадналото шосе между общинския център Сатовча и Кочан. В момента там усилено се работи, след като К...